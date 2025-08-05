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Верховный глава Малайзии прилетел в Россию на золотистом самолете
5 августа 2025 / 18:00
Верховный глава Малайзии прилетел в Россию на золотистом самолете
© Mohd Rasfan/ Pool Photo via AP/ТАСС

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим прибыл в Россию на золотисто-синем самолете Boeing 737, сообщает ТАСС.

Ранее малайзийские СМИ информировали о том, что золотой самолет с королевским гербом штата Джохор имеет полностью индивидуальный интерьер, созданный по заказу султана, имеющего лицензию пилота и являющегося любителем самолетов. Согласно данным из открытых источников, это воздушное судно находится в эксплуатации с февраля 2016 года.

Ранее султан Ибрагим прибыл в РФ. Его борт совершил посадку в столичном аэропорту Внуково-2. Нынешний визит имеет статус государственного, что является высшей формой по дипломатическому протоколу, церемониалу и соответствующим почестям, и станет первой поездкой главы Малайзии в Россию с момента установления дипломатических отношений азиатской страны с СССР в 1967 году.

Верховный правитель Малайзии до 10 августа будет находиться в России, где проведет 6 августа переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Малайзия - федеративная выборная монархия. Верховный правитель - король - избирается на пять лет правительствами девяти входящих в федерацию штатов. С 2024 года этот пост занимает султан штата Джохор Ибрагим ибни султан Искандар. 

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