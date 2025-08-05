NYT: Мерц провел несколько жестких разговоров с Нетаньяху

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел несколько "жестких" телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, призывая его достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечается, Мерц требует от главы израильского кабмина разрешить увеличить доставку продовольствия и медицинской помощи в анклав по дорогам. Канцлер ФРГ обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом оказать давление на Нетаньяху в ходе совместного телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 28 июля, указывает издание.

Согласно публикации, тяжелая гуманитарная ситуация в Газе поставила Мерца, поддерживающего союзнические отношения с Израилем, "в неловкое положение", так как на германское правительство оказывается все большее давление с целью заставить принять жесткие меры в отношении еврейского государства.

Ранее сообщалось, что Трамп ужесточил риторику в отношении Нетаньяху после того, как ему показали кадры голодающих детей в секторе Газа. 18 июля Мерц подверг резкой критике действия Израиля в Газе, назвав положение дел в анклаве неприемлемым.