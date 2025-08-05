В Испании зарегистрировали более 1 тыс. случаев смерти из-за жары в июле

В июле текущего года в Испании из-за жаркой погоды зарегистрировано не менее 1 060 летальных исходов. Об этом свидетельствует статистика мониторинга смертности Института здоровья Карлоса III.

При этом во второй летний месяц 2024 года было зафиксировано 674 случая смерти. За июнь и июль 2025 года число умерших достигло почти 1,5 тыс. по сравнению с 706 за аналогичный период годом ранее.

По информации Минздрава королевства, в июне 2025 года среднемесячная температура достигла 23,6 градуса, это на 0,8 больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного в июне 2017 года. Температурный рекорд в Испании был зафиксирован в 2021 году. В августе в населенном пункте Ла-Рамбла на юге страны столбик термометра поднялся до отметки в 47,6 градуса.

В королевстве распространили погодное предупреждение из-за жары, которая может превышать 40 градусов.