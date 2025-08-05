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Политика
Трамп отметил, что лидеры НАТО исполняют все его пожелания
5 августа 2025 / 18:48
© EPA-EFE/ Chris Kleponis / POOL/ТАСС
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что лидеры государств НАТО исполняют все, что он пожелает.
"Годом ранее Соединенные Штаты были мертвы, а теперь у нас с большим запасом самая горячая страна в мире. Об этом мне говорят все лидеры НАТО, которые делают все, что я пожелаю", - сказал политик в интервью телеканалу CNBC.
Трамп отметил, что мнения о подъеме США он слышал от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также многих других стран.
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