Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 августа 2025 / 22:38
КОТИРОВКИ
USD
05/08
79.6736
EUR
05/08
92.3252
Новости часа
Naftemporiki: в руках Греции сосредоточено 20% торгового флота мира Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
Москва
5 августа 2025 / 22:38
Котировки
USD
05/08
79.6736
0.0000
EUR
05/08
92.3252
0.0000
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
5 августа 2025 / 17:17
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
5 августа 2025 / 16:52
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
4 августа 2025 / 17:19
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Трамп отметил, что лидеры НАТО исполняют все его пожелания
5 августа 2025 / 18:48
Трамп отметил, что лидеры НАТО исполняют все его пожелания
© EPA-EFE/ Chris Kleponis / POOL/ТАСС

Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением о том, что лидеры государств НАТО исполняют все, что он пожелает.

"Годом ранее Соединенные Штаты были мертвы, а теперь у нас с большим запасом самая горячая страна в мире. Об этом мне говорят все лидеры НАТО, которые делают все, что я пожелаю", - сказал политик в интервью телеканалу CNBC.

Трамп отметил, что мнения о подъеме США он слышал от Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, а также многих других стран.

Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
21:05
Naftemporiki: в руках Греции сосредоточено 20% торгового флота мира
20:48
Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
20:34
В Узбекистане мужчина выплатил алименты авансом на $178 тыс.
20:14
Трамп заявил, что вряд ли будет вновь участвовать в президентских выборах
19:55
На Солнце зафиксирована вторая за день сильная вспышка
19:39
Посол Израиля считает контакты Нетаньяху и Путина показателем крепких отношений
19:18
В ЛНР при атаке БПЛА погибли четверо сотрудников сватовского водоканала
19:03
Кобахидзе: Грузия к 2030 году будет готова к членству в ЕС лучше остальных
18:48
Трамп отметил, что лидеры НАТО исполняют все его пожелания
18:31
В Испании зарегистрировали более 1 тыс. случаев смерти из-за жары в июле
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения