Грузия к 2030 году будет лучше всех из стран - кандидатов на присоединение к ЕС готова к членству в сообществе. Уверенность в этом выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по итогам участия в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

"Грузия к 2030 году из всех кандидатов будет лучше готова к членству в Европейском союзе. Для этого очень многое делается, в том числе проводятся экономические реформы. Мы за последние четыре года более чем на $11 млрд увеличили, например, разницу с экономикой Молдавии. Все эти шаги, реформы способствуют тому, чтобы Грузия стала членом ЕС", - сказал он при общении с журналистами.

В конце 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС. В 2024 году власти Грузии инициировали и приняли закон об иноагентах, который повлек за собой массовые протесты и резкие заявления со стороны Запада. Ввиду ухудшения отношений с ЕС и США 28 ноября Кобахидзе заявил, что власти страны в одностороннем порядке приостанавливают процесс открытия переговоров о вступлении республики в ЕС, что было следующим этапом после получения статуса кандидата.