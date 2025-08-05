В ЛНР при атаке БПЛА погибли четверо сотрудников сватовского водоканала

Четверо сотрудников муниципального унитарного предприятия "Сватовский водоканал" в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли при ударе украинского беспилотника. Соответствующее сообщение разместил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

"Четыре сотрудника Сватовского водоканала погибли в результате обстрела вражескими беспилотниками. Два человека ранены. За их жизнь борются врачи", - указал он.

Пасечник отметил, что вражеским БПЛА также был атакован Сватовский маслозавод. Предварительно, пострадавших нет, при этом повреждены три автомобиля, один из которых - для подвода воды. "Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР работают на месте обстрелов и фиксируют преступления киевского режима", - добавил он.

Глава ЛНР также выразил соболезнования семьям погибших коммунальщиков и пожелал выздоровления раненым.