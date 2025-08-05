Посол Израиля считает контакты Нетаньяху и Путина показателем крепких отношений

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху очень важен, он свидетельствует о крепости отношений двух стран. Такое мнение выразила посол Израиля в Москве Симона Гальперин в комментарии "Известиям".

"На мой взгляд, это очень важно, что лидеры могут говорить напрямую, когда есть важные моменты, которые только они могут обсудить. Это говорит о том, что любая сторона может проявить инициативу, и эта инициатива принимается второй стороной. Это важный показатель того, насколько отношения крепкие", - указала она.

По словам дипломата, Израиль и Россия обсуждают в том числе вопросы, связанные с иранской ядерной проблемой. "Страны контактируют. Я уже в течение полутора лет очень серьезно занимаюсь вопросами, касающимися ситуации на Ближнем Востоке, и, безусловно, иранское досье является одним из основных и важных вопросов, которые у нас находятся на столе", - сказала она.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с израильским премьером. Предыдущий разговор лидеров состоялся 28 июля.