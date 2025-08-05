На Солнце зафиксирована вторая за день сильная вспышка

На Солнце 5 августа зафиксирована вторая за день вспышка предпоследнего класса мощности (М). Об этом со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ") сообщает ТАСС.

"Во вторник в 18:53 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N03W08) зарегистрирована вспышка M4.4 продолжительностью 12 минут", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад сообщалось также о вспышке М1.2.

Всего в этом месяце зафиксировано пять вспышек такого класса, при этом все вспышки произошли в одной группе пятен.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут вызывать магнитные бури.