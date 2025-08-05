Трамп заявил, что вряд ли будет вновь участвовать в президентских выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятнее всего, воздержится от участие в следующих выборах главы государства.

"Скорее всего, нет", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNBC.

Трамп 4 мая заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз. По словам главы Белого дома, сторонники постоянно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок, однако он не будет этого делать.

В соответствии с принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции США, один и то же человек может быть избран президентом не более двух раз.