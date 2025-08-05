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Политика
Трамп заявил, что вряд ли будет вновь участвовать в президентских выборах
5 августа 2025 / 20:14
© EPA-EFE/ MICHAEL REYNOLDS/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятнее всего, воздержится от участие в следующих выборах главы государства.
"Скорее всего, нет", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNBC.
Трамп 4 мая заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз. По словам главы Белого дома, сторонники постоянно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок, однако он не будет этого делать.
В соответствии с принятой в 1951 году 22-й поправке к конституции США, один и то же человек может быть избран президентом не более двух раз.
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