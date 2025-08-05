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В Узбекистане мужчина выплатил алименты авансом на $178 тыс.
5 августа 2025 / 20:34
В Узбекистане мужчина выплатил алименты авансом на $178 тыс.
© Александр Рюмин/ ТАСС

Мужчина в Узбекистане выплатил авансом бывшей супруге алименты на ребенка в размере $178 тыс. Об этом информировало бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре республики.

Сообщается, что житель Нукуса изъявил желание выплатить все алименты, положенные на одного ребенка до его совершеннолетия. "Был произведен расчет алиментов, которые подлежат выплате в течение последующих 13 лет и составили 2 млрд 270 млн 812 тыс. сумов", - следует из сообщения.

Эта сумма является самой крупной в истории деятельности бюро.

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