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Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
5 августа 2025 / 20:48
Скончался бывший президент Румынии Ион Илиеску
© REUTERS/ Bogdan Cristel/ТАСС

Правительство Румынии распространило сообщение о смерти бывшего президента страны Иона Илиеску.

"С глубоким сожалением правительство сообщает о смерти бывшего президента Румынии Иона Илиеску. Бывший глава государства умер 5 августа 2025 года в клинической больнице неотложной помощи имени профессора Агриппы Ионеску", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Первый после падения режима в декабре 1989 года президент Румынии Ион Илиеску, был госпитализирован 9 июня, позднее медики диагностировали у 95-летнего пациента онкологическое заболевание легких.

Илиеску начал политическую карьеру в 1950-е годы. В декабре 1989 года он стал лидером охватившего Румынию движения протеста, которое привело к свержению тоталитарного режима Чаушеску.

Илиеску возглавлял румынское государство трижды - в 1989-1992 годы в качестве председателя Совета Фронта национального спасения и Временного совета национального согласия, в 1992-1996 годы и в 2000-2004 годы как избранный президент страны. В этот период в стране была восстановлена частная собственность, введена многопартийность, провозглашены права и свободы человека.

В эти годы Румыния присоединилась к НАТО и завершила переговоры о вступлении в ЕС. При этом Илиеску был сторонником конструктивных отношений с Россией. В 2003 году он подписал в Москве вместе с президентом РФ Владимиром Путиным Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Румынией.

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