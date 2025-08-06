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Naftemporiki: в руках Греции сосредоточено 20% торгового флота мира
5 августа 2025 / 21:05
Naftemporiki: в руках Греции сосредоточено 20% торгового флота мира
© AP Photo/ Hurriyet/ТАСС

Принадлежащий Греции теневой флот насчитывает 5 700 судов, на него приходится 20% мирового флота. Об этом пишет газета Naftemporiki, ссылаясь на отчет Союза греческих судовладельцев за 2024-2025 годы.

Согласно данным этой организации, торговый флот Греции "составляет 20% мирового флота и 61% флота Евросоюза". Так, Греция, в качестве ведущей морской державы, вносит существенный вклад в энергетическую и продовольственную безопасность, а также безопасность цепочки поставок государств ЕС и мирового сообщества, указывается в материале.

По информации из последнего отчета Союза греческих судовладельцев, судовладельцы из Греции "лидируют в переходе сектора на экологически чистые технологии, постоянно инвестируя значительные средства в новые суда, применяющие более эффективные и безопасные для окружающей среды технические решения".

Президент союза Мелина Травлу констатировала в документе, что "в условиях нестабильной экономической, экологической и геополитической обстановки греческое судоходство достойно выполнило свой долг лидера".

По ее словам, греческие судовладельцы развивали сотрудничество как внутри отрасли, так и за ее пределами, а также "глобальный диалог для реализации реалистичной и эффективной политики". 

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