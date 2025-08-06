Iltalehti: из Финляндии за полгода выдворили 90 россиян

Власти Финляндии за первую половину текущего года депортировали из страны 90 россиян, в том числе 16 под конвоем. Об этом пишет газета Iltalehti, ссылаясь на информацию полицейского управления республики.

В общей сложности из Финляндии в период с января по июнь выслали 1 374 человека, 271 - под конвоем. Наиболее часто указанной мере подвергались граждане Эстонии (204 человека) и Румынии (130 человек). За аналогичный период прошлого года из страны были депортированы 1 043 человека.

В полицейском управлении не уточнили, по каким причинам были выдворены россияне. Вместе с тем там обратили внимание, что наиболее распространенной причиной для высылки граждан стран, не входящих в состав ЕС, стало отсутствие вида на жительство в Финляндии.