Эксперт: санкции суверенным странам не страшны
5 августа 2025 / 17:17
Эксперт Лекух: приговор Гуцул – не месть, а нейтрализация опасного противника
5 августа 2025 / 16:52
Экономист Колташов: РФ может выиграть на самоубийственной сделке ЕС с США
4 августа 2025 / 17:19
Общество
Iltalehti: из Финляндии за полгода выдворили 90 россиян
5 августа 2025 / 21:26
© EPA/ИТАР-ТАСС
Власти Финляндии за первую половину текущего года депортировали из страны 90 россиян, в том числе 16 под конвоем. Об этом пишет газета Iltalehti, ссылаясь на информацию полицейского управления республики.
В общей сложности из Финляндии в период с января по июнь выслали 1 374 человека, 271 - под конвоем. Наиболее часто указанной мере подвергались граждане Эстонии (204 человека) и Румынии (130 человек). За аналогичный период прошлого года из страны были депортированы 1 043 человека.
В полицейском управлении не уточнили, по каким причинам были выдворены россияне. Вместе с тем там обратили внимание, что наиболее распространенной причиной для высылки граждан стран, не входящих в состав ЕС, стало отсутствие вида на жительство в Финляндии.
Актуально