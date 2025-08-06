«Энергический блок» сделки США-ЕС оторван от реальности

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

27 июля Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на поле для гольфа американского лидера в Шотландии объявили о соглашении по введению 15%-ной пошлины на импорт товаров из ЕС в США. Следующим днем Ляйен пообещала перейти с российских углеводородов на американские. «Мы заменим газ и нефть из России, закупив значительные объемы американского СПГ и ядерного топлива», — сказано в заявлении главы ЕС по условиям сделки.

Таким образом, достигнуто 27 июля соглашение о введении 15-процентного тарифа после многомесячного противостояния становится проверкой реальности стремлений ЕС стать экономическим форпостом, способным противостоять таким государствам, как США или Китай.

Конечно, новый тариф, который теперь будет применяться, гораздо более удобоварим, чем 30-процентный тариф, которым Трамп грозил ввести с 1 августа при отсутствии переговорного прогресса. Но сомнений нет, что Вашингтон победил. Это спровоцировало шквал критических трактовок сделки в европейских СМИ. Скажем, издание Spiegel (ФРГ) вышло с передовицей «Капитуляции Брюсселя». Хотя в статье есть и оговорка, что «торговое соглашение, конечно, лучше, чем торговая война».

Сделка между США и Евросоюзом приведет к деиндустриализации Европы и перетоку инвестиций из ЕС в США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «И это будет очень сильный удар — прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства», — заключил министр в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

Как известно, компромисс сторон непосредственно по тарифной ставке (15%) — это часть пакетного соглашения, значимый пункт которого — предписание Евросоюзу резко увеличить закупку энергоносителей из США. Это относительно давняя «мантра-хотелка» Дональда Трампа. Но теперь она в некотором смысле обрамляется и конкретизируется.

Соглашение предусматривает импорт ЕС энергоносителей из США, которые в настоящее время в основном представлены сырой нефтью и сжиженным природным газом (СПГ), на сумму $250 млрд в год в течение трех лет. Указанный ориентир — абсолютно иллюзорный уровень импорта при нынешних ценах на углеводороды, достичь который у ЕС практически нет шансов, и который американским производителям также почти невозможно обеспечить. Даже если бы ЕС каким-то образом сумел увеличить импорт энергоносителей из США до отметки в $250 млрд в год, это также оказало бы системное негативное влияние на потоки энергоносителей во всем остальном мире.

Накопленная статистика и прогнозные экспертные ожидания показывает, что озвученные ориентировки по закупке американских энергоносителей Старым Светом на трехлетку в размере $750 млрд — оторваны от реальности, а проще говоря - фантасмагория.

По данным компании Kpler, совокупная стоимость импорта ЕС сырой нефти из США, СПГ и коксующегося угля в 2024 году составит около $64,55 млрд. Это немногим больше четверти от $250 млрд, которые ЕС должен тратить на энергетику США в год в течение трех лет в соответствии с рамочным соглашением.

И даже гипотетический сценарий с увеличением ЕС импорта американской сырой нефти, СПГ и коксующегося угля до $250 млрд «выводит» на долю в 85% всех расходов на спектр перечисленных энергоносителей. Что уже близко к монополизации поставок, а декларируемые принципы энергобезопасности ЕС — иные: зиждутся на максимальной диверсификация импорта и расширении пула поставщиков.

Причем энергетическая часть соглашения видится невыполнимой и со стороны Вашингтона. Kpler по прошлому году фиксировала, что суммарная стоимость всех трех видов энергоносителей не превысила $166 млрд.Это означает, что даже если бы ЕС купил весь объем, он все равно не достиг бы нынешней годовой цели ($250 млрд).

При рассмотрении рамочного соглашения между США и ЕС есть несколько оговорок. Пока известны не все детали, и считается, что в «пресловутый» чек ($250 млрд) на энергоносители также входит ядерное топливо и нефтяные дистилляты (дизельное топливо). И даже если учесть их, это качественно вовсе не изменит ситуацию — их закупка будет на относительно посредственную сумму в сравнении с тратой на «углеводородную тройку» (нефть, природный газ и уголь).

Теперь, по мере накопления торговой статистики по отрасли и осознания ее слабости, надежды на достижение цели будут таять с каждым месяцем. Партнеры, в «предвкушении» неизбежного краха авантюры «об учетверенных объемах», озадачатся поиском виноватого в срыве сделки (Брюссель — не закупил, а Вашингтон — не поставил).

Вывод в общем-то уже очевиден: план (обязательство) ЕС как минимум три года закупать энергоносители в США на сумму $250 млрд в год совершенно и настойчиво нереален и недостижим.