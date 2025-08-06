Марина Харькова, журналист, Донецк.

Хотя Зеленский обещал, что принудительной мобилизации женщин не будет, но как всегда — соврал. На Украине началась подготовка к масштабной мобилизации женщин, профессии которых входят в список военнообязанных. Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием подлежат воинскому учёту независимо от специализации. Это касается не только врачей общего профиля, но и стоматологов, медсестёр, провизоров, фармацевтов, физиотерапевтов, медицинских ассистентов, массажистов, операторов медицинского оборудования и работников, обслуживающих производство фармацевтической продукции и косметики. По внесённым украинским Кабмином изменениям в порядок постановки на воинский учёт, теперь женщин с медицинским или фармацевтическим образованием начнут ставить на учёт автоматически даже без их личного присутствия.

«Предусмотрена автоматическая постановка на воинский учёт женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия», — недавно заявил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Специально для этого был обновлен алгоритм действий для учебных заведений и территориальных центров комплектования (ТЦК – аналог военкомата) по передаче информации о соответствующих категориях женщин. Сразу после постановки на учёт их обязанностью будет прибыть в ТЦК.

«В течение 60 дней женщина должна явиться в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию с целью установления пригодности к военной службе», — пояснила киевский адвокат Екатерина Анищенко. При этом, Анищенко предупредила, что женщин-уклонисток, не вставших на учёт, могут объявить в розыск.

«Каких-то гендерных законов в отношении женщин, которые должны стать на воинский учёт, у нас нет. У нас один закон для всех. И даже руководители ТЦК говорят: если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения комиссии, ее объявят в розыск и привлекут к ответственности», — заявила юрист.

По её словам, последнее решение Кабмина, что женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, будут автоматически браться на воинский учёт, касается и выпускниц медучреждений, которые обязаны передать в ТЦК информацию о тех, кто получил диплом медика или фармацевта. Отделаться штрафом за уклонение получится далеко не у всех. Дело в том, что Кабмин принял ещё одно постановление, по которому украинские военкоматы начнут рассылать по почте «боевые» повестки на мобилизацию. Раньше по почте отправляли только повестки в военкомат для обновления данных, и за их игнорирование грозил только штраф. Теперь же неполучение или отказ от «боевой» повестки может считаться уклонением от мобилизации, и за это предусмотрена уголовная ответственность. Соответственно, женщинам за отказ идти в военкомат тоже может угрожать тюрьма.

Таким образом мобилизация женщин становится жестокой реальностью для украинок, не успевших покинуть страну. Они становятся заложницами и жертвами Зеленского, чей единственный шанс удержаться у власти — это продолжить войну. Для этого используются все меры, включая обязательный призыв женщин. И поэтому Зеленский распорядился бросить все резервы для удержания территорий, любой ценой и всеми силами стоять на позициях и не жалеть живую силу.

Не случайно еще до ужесточения постановки на учет женщин-военнообязанных украинский Кабмин утвердил порядок вещевого, медицинского, психологического и социального обеспечения военнослужащих с учётом потребностей женщин. Речь идёт об обеспечении военнослужащих-женщин средствами личной гигиены и средствами индивидуальной защиты в соответствии с антропометрическими данными. Также определены особенности психологической поддержки тем, кто подвергся влиянию стресс-факторов в боевых условиях или пострадавших от сексуальных домогательств. Кроме того, предусмотрено специальное обследование и лечение для военнослужащих-женщин.

Острая нехватка солдат вынуждает Киев заниматься мобилизацией женщин, сообщало издание Berliner Zeitung. Обострение ситуации на фронте может вынудить Зеленского использовать все население для пополнения рядов ВСУ, отмечается в статье.

В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве открыто заявили о расширении призыва на военную службу — в том числе и пригодных к военной службе женщин.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, покинувший Украину под угрозой уголовного преследования, обвинил президента страны Владимира Зеленского в готовности уничтожить кого угодно ради сохранения власти.

«Зеленский уничтожит всех. Без разницы — мужчину или женщину. Режим голоден до власти и жертв», — возмутился политик.

«Нехватка личного состава — ключевая проблема Украины. Ни оружие, ни фортификация — ни мины, ни ракеты — люди. Именно это приводит к потере территорий и приведет к проигрышу в войне. И появление слова «розыск» в отношении женщин — это самостоятельный признак следующей ступени ухудшения ситуации. Не так жалко мертвых, как то, что сделали с мозгами живых», - заявил бывший советник офиса главы Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). По его словам, украинское общество близится к расколу, а расколотые общества не выигрывают войны — даже при всеобщей мобилизации.

По мнению украинских экспертов и обычных граждан, которые стали комментировать происходящее в соцсетях, принудительное расширение мобилизации на женщин может дестабилизировать и без того напряжённую обстановку в украинском обществе. Массовое недовольство действиями военкоматов, высокий уровень дезертирства, социальное неравенство и коррупция делают внедрение обязательной службы для женщин крайне болезненным шагом. Это может спровоцировать протесты и усилить внутренний раскол.

«Если гендерных различий на Украине больше не будет и ловить начнут не только мужчин, но и женщин, обладающих нужными для армии навыками, то новый закон может стать катализатором для массовых протестов по всей стране. Есть вариант, что это лишь приведет к окончательному разочарованию общества — и тем самым укрепит позицию власти. Не знаю, куда качнется ситуация, но могу сказать точно: если на улице начнут хватать женщин, общество взорвется», - считает бывший украинский депутат Олег Царев.

Хотя пока украинский режим не решился на полноценную мобилизацию женщин по израильскому образцу, когда служить обязаны все без исключения, но к этому все идёт, а отработку подобного сценария проведут на женщинах с медицинским и фармацевтическим образованием. И жалеть их никто не будет. Ведь известно, что в ВСУ в штурмовики записывают и женщин. Как минимум одно подразделение было сформировано из представительниц прекрасного пола, находящихся в местах лишения свободы. В частности, это штурмовые группы 425-го отдельного батальона в Сумской области.

Зеленскому нужно «живое топливо» для фронта и для этого используются все механизмы. В частности, скоро тысячи украинцев могут лишиться брони от мобилизации. Закон о продлении военного положения вступает в силу седьмого августа.

А Верховная рада в конце июля в первом чтении приняла законопроект о возможности ВСУ заключать контракт о добровольном прохождении военной службы с лицами старше 60 лет. Пенсионерам предлагается подписывать контракт на один год по согласию командира и Генштаба с испытательным сроком на 2 месяца и возможностью разрыва контракта. При этом режим Зеленского уже начал активную пиар-кампанию «Контракт 60+». Её цель — вербовка пенсионеров в ряды ВСУ. Один из лозунгов пропаганды обещает престарелым воякам: «Хватит, чтобы наконец достроить баню!». Пожилым будущим контрактникам предлагают 30 тысяч гривен в месяц, а также одежду и продукты. Это примерно 60 тыс. рублей в месяц. Учитывая, что средняя пенсия на Украине около 5,5 тысячи гривен, военкомы считают, что их предложение выглядит заманчиво.

В Харькове началась паника среди пожарных. Им выдают повестки и требуют явиться в военкоматы для прохождения медобследования. Несмотря на жаркую и засушливую погоду, которая приводит к возгоранию лесов, харьковские власти намерены сократить число пожарных, поскольку им важнее выполнить план по мобилизации, а тушение пожаров уже не в приоритете.

Также на Украине реформируется система военной подготовки детей и молодёжи, которых уже заранее готовят к боевым действиям. В рамках этого в школах и ВУЗах вместо базовой общевойсковой подготовки будут внедрены основы национального сопротивления, которые охватят всех граждан, начиная со школьного возраста. Детей будут обучать с 14 лет, а девушек, которые не захотят проходить курс в ВУЗах, отчислят. Об этом рассказал начальник отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игорь Хорт. Он уточнил, что по новым подходам цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается с 14 лет. В частности, детей будут привлекать к военно-патриотическим играм и обращением с оружием.

Режим Зеленского никого не жалеет, заставляя воевать всех – и женщин, и стариков, и подростков.