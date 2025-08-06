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Безопасность
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
6 августа 2025 / 09:30
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да

В день 80-летия атомной бомбардировки Хиросимы премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что страна продолжит придерживаться т.н. «трёх неядерных принципов»: не ввозить ядерного оружия, не обладать им и не производить его.

«Правительство твёрдо придерживается трёх принципов отказа от ядерного оружия, и мы не планируем пересматривать их», — заявил Исиба журналистам после посещения мемориальной церемонии в Хиросиме, отвергнув отверг идею о том, что Япония может заключить с Соединёнными Штатами соглашение о совместном использовании ядерного оружия, подобное НАТО.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость поиска способов повышения эффективности «расширенного сдерживания», осуществляемого Соединёнными Штатами, в том числе с использованием их ядерного потенциала. «Это не противоречит нашей позиции, направленной на то, чтобы в конечном счёте создать мир, свободный от ядерного оружия», — заявил Исиба, который ранее занимал пост министра обороны.

«Три неядерных принципа» - парламентская резолюция, принятая в 1971 году, не имеющая силу закона. Выдвинувший ее японский премьер Эйсаку Сато был удостоен Нобелевской премии мира. «Принципы входят в комплекс решений, принятых в Японии после войны дабы подчеркнуть мирный характер ее внутренней и внешней политики. Однако ограничения на рост военных расходов 1 процентом ВВП, экспорт вооружений, посылку вооруженных сил за пределы Японии, были резко ослаблены или отменены в последние годы в связи с обострением, как утверждают в Токио, военно-политической ситуации в мире. В экспертных и политических кругах дискутируется вопрос и о возможности обладания Японией ядерного оружия. О необходимости такой дискуссии заявлял, в частности, такой видный политический деятельно Японии, как бывший премьер-министр Синдзо Абэ.

В то же время Японии отказывается от подписания Договор о запрещении ядерного оружия, международного соглашения, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Договор был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Японская ассоциация Nihon Hidankyo, объединяющая людей, переживших американские атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки, которая получила в 2024 году Нобелевскую премию мира, регулярное критикует правительство Японии за подобную двойственную позицию в вопросе ядерного оружия.

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