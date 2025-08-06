Трамп назвал своего вероятного преемника на президентских выборах в 2028 году

Президент США Дональд Трамп назвал своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года выборах главы государства вице-президента Джей Ди Вэнса.

"Думаю, вероятнее всего. Он вице-президент", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме. Он отвечал на вопрос о том, является ли Вэнс его наиболее вероятным преемником и следующим лидером движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой"). MAGA - это главный политический лозунг Трампа в его избирательной кампании 2016 года.

Вместе с тем Трамп фактически дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Марко Рубио. Последний является госсекретарем - временно исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности.

"Думаю, Марко, возможно, станет кем-то, кто будет действовать вместе с Джей Ди в какой-то форме", - указал политик. "Пока, безусловно, слишком рано говорить об этом. Но Вэнс отлично работает, и, вероятно, он был бы на сегодняшний день фаворитом", - отметил он.

Американская конституция запрещает избрание одного и того же человека на пост президента более двух раз. Трамп уже занимал высший государственный пост в 2017-2021 годах.