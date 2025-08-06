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Политика
Yonhap: Южная Корея завершила демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР
6 августа 2025 / 10:41
Yonhap: Южная Корея завершила демонтаж громкоговорителей на границе с КНДР
© AP Photo/ Lee Jin-man/ТАСС

Вооруженные силы Республики Корея завершили демонтаж стационарных громкоговорителей на границе, предназначенных для пропагандистского вещания в сторону КНДР. Об этом со ссылкой на военных пишет агентство Yonhap.

Сообщается, что к полудню по местному времени 5 августа были убраны все 20 аппаратов. Эту работу вооруженные силы начали 4 августа. В Минобороны тогда отметили, что мера нацелена на снижение напряженности между Севером и Югом.

При этом в распоряжении южнокорейской стороны есть мобильные ретрансляторы.

Еще 11 июня новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён поручил прекратить вещание из громкоговорителей на границе. В программу вещания входили новости, критика государственного строя в КНДР, южнокорейская популярная музыка и прогноз погоды. КНДР, со своей стороны, отказалась от ретрансляции шума.

21 июля Национальная разведывательная служба Республики Корея прекратила работу некоторых радиостанций, которые вещали на КНДР в течение десятилетий. Ли Чжэ Мён, приступивший к обязанностям главы государства в начале июня, выступает за диалог с КНДР. 

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