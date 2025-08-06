ТАСС: Дмитриев встретил Уиткоффа в аэропорту Внуково

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретил спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Последний раз Уиткофф приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза президент России Владимир Путин проводил с ним встречи. С начала года это уже пятый визит Уиткоффа в РФ.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил, что 9 августа может применить в отношении России санкции, если к этому моменту не удастся достичь урегулирования украинского кризиса. Вместе с тем он обратил внимание, что Россия хорошо справляется с санкциями. На вопрос о том, может ли Москва избежать введения рестрикций, американский лидер ответил, что для этого должна быть заключена "сделка, в результате которой перестали бы погибать люди".