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Борис Юхананов будет похоронен 7 августа на Троекуровском кладбище
6 августа 2025 / 11:14
Борис Юхананов будет похоронен 7 августа на Троекуровском кладбище
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым состоится 7 августа в театре, режиссер будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом информировала пресс-служба театра в своем Telegram-канале.

"Прощание с Борисом Юрьевичем пройдет 7 августа в 10:00 мск в "Электротеатре Станиславский". Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, причиной смерти Юхананова послужила сердечная недостаточность.

Борис Юхананов родился в Москве 30 сентября 1957 года. Окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе в 1986 году. Он был ассистентом Эфроса на постановке шекспировской "Бури" (1983) и ассистировал Анатолию Васильеву на его спектакле "Серсо" (1983-1985) по пьесе Виктора Славкина.

Создатель первой в СССР независимой театральной группы "Театр-театр" (1985). Автор таких фильмов, как "Видеороман в 1 000 кассет. Сумасшедший принц" (1986-1993), "Неуправляемый ни для кого" (1995), "Да! Дауны…" (1997), "Назидание" (2017), "Безумный ангел Пиноккио" (2024), "Интегральное исчисление" (2024) и других.

"Электротеатр Станиславский" Юхананов возглавил в 2013 году. Под его началом были поставлены трилогия "Синяя птица", "Стойкий принцип", оперный сериал "Сверлийцы", "Пик Ник, или Сказки старого ворона", "Кафка в Афинах" и другие спектакли. Его постановки шли на сценах Москвы, Вильнюса, Лондона и других городов. В 2017 году Юхананов создал внутри театра собственное издательство.

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