Премьер Японии дал обещание продолжить стремиться к миру без ядерного оружия

Япония будет прикладывать все возможные усилия для того, чтобы приблизить мир к полному отказу от ядерного оружия. С таким заявлением выступил премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе мемориальной церемонии по случаю 80-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

"Мы приложим все усилия, чтобы добиться мира без ядерного оружия, мира без ядерной войны", - сказал он, отметив, что Токио продолжит призывать ядерные и безъядерные страны к диалогу. Премьер также выразил уверенность в том, что память об ужасах применения ядерного оружия необходимо сохранить не только для будущих поколений жителей самой Японии, но и для людей всего мира. "В этом наша ответственность", - подчеркнул Исиба.

Атомные бомбардировки двух городов были совершены США в конце Второй мировой войны с официально провозглашенной целью форсировать капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, за один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв достигло 140 тыс. за счет тех, кто скончался в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки составляет более 350 тыс.

Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью".