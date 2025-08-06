Российский рынок акций в начале основной торговой сессии растет

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 6 августа отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,23%, до 2 792,9 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,23% - до 1 099,11 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи вырос на 0,35 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,1005 рублей.

К 10:20 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне 2 794,44 (+0,29%), индекс РТС составлял 1 099,71 пункта (+0,29%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,1135 рублей (+1,65 копеек).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.