Мишустин заявил, что экзамены должны проходить максимально комфортно

Экзаменационные процессы должны быть для учеников, учителей и родителей комфортными, чтобы ребята могли без лишнего волнения подтвердить свои знания. На то обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин при общении с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

Мишустин отметил, что Рособрнадзор отвечает, в том числе за проведение государственной аттестации после 9-го и 11-го классов.

"И дети, и родители волнуются. Несомненно, это событие очень важное для молодежи. И, безусловно, необходимо, чтобы глубина знаний всегда была на первом месте, а экзамены и тесты - именно помогали ребятам продемонстрировать то, что они знают, их способности и таланты", - указал он.

"Для этого экзаменационные процессы должны проходить для учеников, учителей и родителей максимально комфортно, поскольку это большой стресс", - добавил глава правительства.