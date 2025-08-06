В Ереване подтвердили информацию о встрече Пашиняна с Алиевым и Трампом в Вашингтоне

В Армении подтвердили, что премьер-министр страны Никол Пашинян планирует посетить Вашингтон, где встретится с лидерами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале армянского правительства.

"Планируется, что 7-8 августа премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит США. В Вашингтоне он проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом с целью углубления стратегического партнерства Армении и США, а также трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 8 августа президент США планирует принять в Белом доме Пашиняна и Алиева.

МИД Армении 13 марта информировал о том, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения по месту и срокам подписания документа.