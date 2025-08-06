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Президент РФ принимает Уиткоффа в Кремле
6 августа 2025 / 12:27
Президент РФ принимает Уиткоффа в Кремле
© ТАСС

Президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле. Об этом информировала пресс-служба главы российского государства.

Уиткофф прилетел в Москву около 7 утра в среду. В аэропорту Внуково-2 его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Позднее они вместе прогулялись по парку "Зарядье", расположенному вблизи Кремля.

С начала текущего года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В прошлый раз спецпосланник президента США приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого - 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза российский лидер проводил с ним встречи.

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