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Политика
Президент РФ принимает Уиткоффа в Кремле
6 августа 2025 / 12:27
© ТАСС
Президент России Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле. Об этом информировала пресс-служба главы российского государства.
Уиткофф прилетел в Москву около 7 утра в среду. В аэропорту Внуково-2 его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Позднее они вместе прогулялись по парку "Зарядье", расположенному вблизи Кремля.
С начала текущего года это уже пятый визит Уиткоффа в Россию. В прошлый раз спецпосланник президента США приезжал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого - 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза российский лидер проводил с ним встречи.
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