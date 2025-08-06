Навроцкий вступил в должность президента Польши

Победивший на выборах президента Польши Кароль Навроцкий вступил в должность главы государства. Торжественная церемония его инаугурации состоялась 6 августа в зале пленарных заседаний Сейма, передает телеканал TVP Info.

Навроцкий огласил текст присяги перед Национальным собранием (Сейм и Сенат). "Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - произнес политик.

На инаугурации традиционно присутствовали депутаты и сенаторы, представители правительства (в том числе премьер-министр Дональд Туск), духовенства и вооруженных сил, дипломаты из разных стран. Экс-президент республики (1990-1995) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса не появился на мероприятии. Вместе с тем в зале находились два других бывших главы государства - Александер Квасьневский (1995-2005) и Бронислав Комаровский (2010-2015).

Навроцкий, поддержанный оппозиционной партией "Право и справедливость", одержал победу на очередных президентских выборах, которые прошли в республике в два тура 18 мая и 1 июня. Во втором туре голосования он заручился поддержкой 50,89% избирателей. Его оппонент от правящей Гражданской коалиции - мэр Варшавы Рафал Тшасковский - получил 49,11% голосов.

Выборы президента Польши проводятся раз в пять лет. Один человек может занимать высший государственный пост не более двух сроков.