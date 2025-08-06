Bloomberg: США сами навязали себе срок по урегулированию на Украине

Американская администрация направила спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию, чтобы уложиться в навязанный самой себе срок по урегулированию на Украине. Соответствующую точку зрения изложило агентство Bloomberg.

"Белый дом стремится уложиться в очередной навязанный самому себе срок", - следует из публикации.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп ранее пригрозил вторичными санкциями странам, покупающим энергоресурсы у России. "Это рисковая игра, в чем убедилась администрация Джо Байдена. Нужен кропотливый расчет, чтобы наказать покупателей российской нефти, не пошатнув глобальный рынок", - обращает внимание агентство. В такой ситуации могут пострадать "как друзья, так и враги", подчеркивается в материале.

Некоторое время назад Трамп заявил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Москвой и Киевом, после чего намеревается ввести 100% торговые пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров. 29 июля он сообщил, что разочарован Россией и прогрессом в урегулировании, а потому ограничивает срок 10 днями.