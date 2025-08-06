В Иране привели в исполнение смертный приговор гражданину страны, который сотрудничал с израильской разведкой "Моссад" и передал ей сведения о местонахождении одного из погибших иранских физиков-ядерщиков. Об этом со ссылкой на судебные власти исламской республики передает агентство Mizan.

Сообщается, что осужденный за сотрудничество со спецслужбами Израиля работал в правительственной организации и имел доступ к секретным данным. Он был завербован "Моссадом" в интернете и затем неоднократно встречался с офицерами израильской разведки в Вене.

По информации агентства, мужчина еженедельно передавал своим кураторам засекреченные отчеты о деятельности организации, где он работал, и получал вознаграждение в криптовалюте. Таким образом израильской спецслужбе стало известно местоположение иранского физика-ядерщика, который затем погиб при атаке Израиля на Иран в июне текущего года, указывает Mizan.

Агент израильской разведки некоторое время оставался под наблюдением органов безопасности Ирана и был задержан сразу после вскрытия факта сотрудничества с "Моссадом". Он полностью признал свою вину, после чего ему был вынесен смертный приговор за содействие спецслужбам еврейского государства.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика совершила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Режим прекращения огня между Ираном и Израилем вступил в силу 24 июня.

Университет имени Шахида Бехешти в Тегеране информировал о гибели пяти своих профессоров в ходе израильских ударов. Позже иранская гостелерадиокомпания сообщила о гибели еще трех физиков-ядерщиков в результате нападения Израиля. Согласно официальным данным, общее число жертв с иранской стороны составляет 1 062.