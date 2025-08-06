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Мишустин считает безобразием трату времени учителями на документы
6 августа 2025 / 13:29
Мишустин считает безобразием трату времени учителями на документы
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает безобразием ситуацию, когда учителям приходилось тратить больше времени на работу с документами, чем на детей.

"Мы с вами регулярно сверяем часы по снижению административной нагрузки на учителей, поскольку это было безобразием, когда учителя фактически тратили больше времени на заполнение разных форм, формуляров, чем на непосредственный контроль за уроками, на методологию, на преподавание", - подчеркнул он при общении с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым.

Премьер обратил внимание, что ведомство серьезно занимается этим вопросом, и попросил Музаева отчитаться, как проходит работа по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Глава Рособрнадзора отметил, что число документов, необходимых к заполнению, существенно сократилось.

"В процентах на сколько уменьшились те количественные характеристики времени, которые преподаватели теперь не тратят на бюрократическую нагрузку?" - поинтересовался глава правительства.

Музаев отметил, что в среднем по всем уровням образования количество документов, которые педагоги обязаны заполнять, сократилось в 25 раз. "Ого! В 25 раз!" - отреагировал Мишустин.

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