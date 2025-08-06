Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 244 беспилотника ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 7 управляемых авиабомб и 244 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 244 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего за время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 74 970 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 464 танка и других боевых бронемашин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.