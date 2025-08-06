Депортированные из России в Грузию украинцы объявили голодовку

Депортированные из РФ граждане Украины, которые остаются на таможенно-пропускном пункте "Казбеги", объявили голодовку. Об этом информировал грузинский телеканал "Имеди".

Украинцы требуют, чтобы украинские власти обратили на них внимание и позволили им вернуться на родину. Как заявили телеканалу в МВД Грузии, у депортированных граждан нет претензий к грузинской стороне.

Согласно разным оценкам, на российско-грузинской границе застряли от 80 до 90 граждан Украины. Сначала сообщалось о пяти голодающих, однако позже их число достигло 15.

Проблема депортированных из России украинцев возникла несколько месяцев назад. По информации грузинской стороны, у граждан Украины нет при себе документов, подтверждающих их личность, на основании которых их могли бы впустить в Грузию. Вместе с тем среди этих людей есть лица, которые ранее отбывали наказание за совершение особо тяжких преступлений. В числе депортированных есть также и больные туберкулезом.

Украинской стороне было предложено несколько вариантов вывоза своих граждан, однако к настоящему времени соглашения достичь не удалось.