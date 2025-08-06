Президент РФ подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству сократить к 2035 году выбросы парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года. Соответствующий документ подписан.

"В целях реализации РФ Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года постановляю правительству РФ обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67% относительно уровня 1990 года", - следует из текста указа.

Нынешний указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин поручил выйти на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Для достижения этой цели в России используется весь доступный и эффективный инструментарий по сокращению парниковых выбросов: атомная энергетика, гидроэнергетика, наращивание поглощающей способности лесов, экологически чистые технологии во всех секторах экономики.