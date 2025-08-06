Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас

Европейцы, конечно, могут отказаться от российского газа, но не от газа вообще. Это означает, что они будут намного дороже платить за американский газ и американские энергоресурсы. Некоторые страны Евросоюза, такие, как Словакия или Венгрия, видят для себя в этом угрозу и добиваются того, чтобы к ним поступал недорогой газ из России. Однако, общая позиция европейцев – отказаться от российских поставок себе во вред. Поскольку ЕС планирует отказываться от российского газа поэтапно, у России будет время, чтобы перенаправить свои энергоресурсы в другие регионы, в частности, - в Азию. Это не простая задача, но ее решение происходит уже сейчас на наших глазах. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев.