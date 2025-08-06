Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины

Вся американская внешняя политика всегда была продолжением внутренней. Однако, сейчас можно утверждать, что ультиматум Трампа нанесет вред экономике США. Ввязываться в войну с вторичными санкциями, особенно с теми партнерами, которые от тебя не зависят, дело неблагодарное. В том числе и с политической точки зрения. Америка сама в значительной степени зависит от тех стран, против которых собирается вводить вторичные санкции. У тех же Индии и Китая она покупает необходимое сырье, например, редкоземельные металлы. От этих же стран во многом зависит массовый рынок США. Что касается России, премьер-министр Индии указал Дональду Трампу на то, что его страна активно покупает российские удобрения и ядерное топливо.