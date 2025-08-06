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6 августа 2025 / 09:30
Общество
Минздрав Газы заявил, что число умерших от голода возросло до 193
6 августа 2025 / 14:47
© AP Photo/ Maya Alleruzzo/ТАСС
В секторе Газа за последнее время от голода скончались не менее 193 человек, в том числе 96 детей. Соответствующие данные приводит Минздрав анклава в своем Telegram-канале.
Уточняется, что только за последние сутки в медучреждениях Газы были зарегистрированы пять новых летальных исходов среди местных жителей в результате недоедания.
Со 2 марта в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия происходит через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе.
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