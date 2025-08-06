Король Малайзии прибыл в Кремль

Малайзийский король Ибрагим ибни Искандар прибыл в Большой Кремлевский дворец, где в Георгиевском зале состоится церемония его официальной встречи президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Верховный правитель Малайзии прибыл в Россию с государственным визитом - такой, высший по дипломатическому статусу, визит возможен всего один раз за время правления. Вместе с тем это первая поездка главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году.

После приветствия коменданта Московского Кремля Сергея Удовенко монарх поднялся в анфиладу кремлевских залов по Парадной лестнице, на которой был выстроен почетный караул Президентского полка. Минуя Аванзал, верховный правитель Малайзии проследовал в Георгиевский зал, подготовленный к церемонии.

В главном зале Большого Кремлевского дворца расстелены красные ковровые дорожки, а в центре размещены государственные флаги России и Малайзии.