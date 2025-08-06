Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1 155 военных

Суточные потери подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за прошедшие сутки составили более 1 155 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 185 военнослужащих, "Запад" - до 230 военнослужащих, "Юг" - до 105, "Центр" - свыше 360, "Восток" - более 210, "Днепр" - до 65 военнослужащих.