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KBS: центральным вопросом саммита США и Южной Кореи станет обновление военного альянса
6 августа 2025 / 15:43
KBS: центральным вопросом саммита США и Южной Кореи станет обновление военного альянса
© Артем Геодакян/ ТАСС

Президенты Республики Корея и США Ли Чжэ Мён и Дональд Трамп на предстоящем в конце месяца саммите обсудят вопросы модернизации двустороннего военного союза. Об этом заявил телеканалу KBS дипломатический источник, задействованный в подготовке встречи.

Как отмечается, на саммите будут обсуждаться различные аспекты двусторонних отношений, в том числе подробности тарифного соглашения и вопросы совместной безопасности. "При этом главной темой переговоров должна стать актуализация военного альянса, что внесет важные изменения не только в двусторонние отношения, но и в ситуацию на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии", - указывает телеканал.

Ожидается, что стороны обсудят, в частности, изменения в масштабах присутствия и роли американских войск на Корейском полуострове, наращивание оборонного бюджета Республики Корея, ее роль в противодействии КНДР и передачу Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, следует из сообщения.

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