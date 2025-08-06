На севере Индии не менее 60 человек пропали без вести из-за наводнений

Судьба не менее 60 человек остается неизвестной из-за наводнений и схода селей в горном индийском штате Уттаракханд на севере страны, передает агентство PTI.

В числе пропавших - 11 индийских военнослужащих. В ночные часы из районов стихийного бедствия были спасены 70 человек. Наиболее пострадали населенные пункты Уттаракши и Дхарали, на которые два раза подряд обрушились внезапные мощные ливни, повлекшие сели и затопления. Спасательная операция в Уттаракханде продолжается.

Ранее власти информировали о четырех погибших, но не исключают, что число жертв может увеличиться из-за масштабного удара стихии по Дхарали. В пострадавших районах разрушены дома и дороги, повреждены линии электропередачи и связи.