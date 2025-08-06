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Интеграция Max и "Госуслуг" завершится спустя несколько недель
6 августа 2025 / 16:13
Интеграция Max и "Госуслуг" завершится спустя несколько недель
© Oleg Elkov/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Уже спустя несколько недель национальный мессенджер Max будет полноценно интегрирован с "Госуслугами". Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия").

"Пообщался с разработчиками национального мессенджера и выяснил, что "Госуслуги" появятся в Мax уже через несколько недель", - указал он в своем Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что сервис получил все необходимые ведомственные разрешения еще два месяца назад и "примерно тогда же началось закрытое тестирование". "Сейчас интеграция уже почти завершена и полностью соответствует всем требованиям безопасности, которые предъявляются к работе государственных информационных систем", - отметил он.

Вместе с тем Горелкин подчеркнул, что в рамках кибербезопасности команда мессенджера использует проактивный подход, "который включает в себя постоянный мониторинг угроз, bug bounty, анализ кода с применением ИИ, внедрение антифрод-технологий и прочие меры".

"Я сомневаюсь, что другие мессенджеры, представленные на российском рынке, подходят к вопросам безопасности на столь же серьезном уровне. А страх уступить рынок национальному мессенджеру усиливается с каждым днем, о чем свидетельствует информационная активность, построенная на тиражировании фейковых новостей", - добавил он.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

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