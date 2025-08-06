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FT отмечает, что пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения
6 августа 2025 / 16:30
FT отмечает, что пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения
© David Hardenberg/ Getty Images/ТАСС

Пляжи в разных регионах планеты сталкиваются с угрозой существованию по причине эрозии береговой линии, которую сложно остановить из-за вымывания песка. На это обращает внимание газета Financial Times (FT).

"От Майами до Барселоны и Золотого Побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии от размывания в предстоящие годы. Часть эрозии происходит в результате естественных факторов. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое влечет за собой таяние ледников", - указывается в материале.

Отмечается, что для восстановления береговой линии искусственно завозится песок, который служит естественной защитой от затоплений. Однако стоимость песка растет, а предложение сокращается ввиду высокого спроса в сфере строительства и других отраслях.

По данным издания, в американском Роданте 11 домов обрушились в океан из-за эрозии берега с 2020 года. Местные власти полагают, что на восстановление пляжей потребуется свыше $40 млн - такого финансирования у города нет. Береговая линия Барселоны в год теряет 30 тыс. куб. м песка, что равно объему 12 олимпийских бассейнов, пишет газета.

Несмотря на меры по защите от эрозии, некоторые пляжи могут "окончательно исчезнуть", следует из публикации. 

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