Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 августа 2025 / 20:05
КОТИРОВКИ
USD
06/08
80.0490
EUR
06/08
92.5094
Новости часа
Минздрав сектора Газа сообщил о гибели не менее 138 палестинцев за сутки Путин и король Малайзии завершили переговоры в Кремле
Москва
6 августа 2025 / 20:05
Котировки
USD
06/08
80.0490
0.0000
EUR
06/08
92.5094
0.0000
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
6 августа 2025 / 16:40
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
6 августа 2025 / 16:18
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
6 августа 2025 / 09:30
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Арабо-израильское урегулирование / Проблемы Израиля
Экономика
WSJ: возможная оккупация Газы обойдется Израилю в $10 млрд ежегодно
6 августа 2025 / 16:46
WSJ: возможная оккупация Газы обойдется Израилю в $10 млрд ежегодно
© Иван Батырев/ ТАСС

Возможная полная оккупация Израилем территории сектора Газа обойдется бюджету еврейского государства примерно в $10 млрд ежегодно. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на профессора экономики Еврейского университета в Иерусалиме Эстебана Клора.

Согласно оценкам ученого, основная часть этих расходов будет уходить на содержание военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, а также на административный аппарат и поддержание работы гражданских и коммунальных служб. В целом речь идет примерно о 2% ВВП Израиля. В бюджете Израиля нет свободных средств в таком объеме, и их не удастся изыскать в короткие сроки, указывает Клор. Вместе с тем эти расходы не учитывают возможные траты на восстановление инфраструктуры сектора Газа, которая преимущественно разрушена.

Эксперт обращает внимание, что, оккупировав Газу, еврейское государство будет нести ответственность за повседневную жизнь 2 млн человек, проживающих на территории анклава. Это включает обеспечение палестинцев продовольствием, поддержание систем здравоохранения, образования и других сфер жизни. В период с 1967 по 2005 год Израиль управлял Газой, при этом финансирование расходов по большей части покрывалось за счет налоговых поступлений из анклава. Ввиду того, что экономика сектора Газа разрушена, Клор считает маловероятным выстраивание такой схемы покрытия бюджетных расходов.

Кроме того, ЦАХАЛ понадобится держать в Газе крупный воинский контингент с учетом в большинстве враждебного отношения местного населения к Израилю. При этом с военной точки зрения оккупация анклава не составит большого труда, поскольку Израиль уже контролирует около 75% территории.

Ранее портал Ynet информировал о том, что политическое руководство страны близко к принятию решения о "полной оккупации" анклава. Как отмечается, израильская сторона полагает, что переговоры об освобождении радикальным палестинским движением ХАМАС заложников зашли в тупик и альтернативы военному решению не осталось.

Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
18:30
Минздрав сектора Газа сообщил о гибели не менее 138 палестинцев за сутки
18:17
Путин и король Малайзии завершили переговоры в Кремле
17:59
В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit
17:45
Медведева переизбрали председателем совета директоров "Ростелекома"
17:31
Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
17:15
В Сватове в ЛНР при атаке беспилотника погибли два человека
16:58
NDTV: Моди планирует посетить Китай для участия в саммите ШОС
16:46
WSJ: возможная оккупация Газы обойдется Израилю в $10 млрд ежегодно
16:30
FT отмечает, что пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения
16:13
Интеграция Max и "Госуслуг" завершится спустя несколько недель
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения