WSJ: возможная оккупация Газы обойдется Израилю в $10 млрд ежегодно

Возможная полная оккупация Израилем территории сектора Газа обойдется бюджету еврейского государства примерно в $10 млрд ежегодно. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на профессора экономики Еврейского университета в Иерусалиме Эстебана Клора.

Согласно оценкам ученого, основная часть этих расходов будет уходить на содержание военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, а также на административный аппарат и поддержание работы гражданских и коммунальных служб. В целом речь идет примерно о 2% ВВП Израиля. В бюджете Израиля нет свободных средств в таком объеме, и их не удастся изыскать в короткие сроки, указывает Клор. Вместе с тем эти расходы не учитывают возможные траты на восстановление инфраструктуры сектора Газа, которая преимущественно разрушена.

Эксперт обращает внимание, что, оккупировав Газу, еврейское государство будет нести ответственность за повседневную жизнь 2 млн человек, проживающих на территории анклава. Это включает обеспечение палестинцев продовольствием, поддержание систем здравоохранения, образования и других сфер жизни. В период с 1967 по 2005 год Израиль управлял Газой, при этом финансирование расходов по большей части покрывалось за счет налоговых поступлений из анклава. Ввиду того, что экономика сектора Газа разрушена, Клор считает маловероятным выстраивание такой схемы покрытия бюджетных расходов.

Кроме того, ЦАХАЛ понадобится держать в Газе крупный воинский контингент с учетом в большинстве враждебного отношения местного населения к Израилю. При этом с военной точки зрения оккупация анклава не составит большого труда, поскольку Израиль уже контролирует около 75% территории.

Ранее портал Ynet информировал о том, что политическое руководство страны близко к принятию решения о "полной оккупации" анклава. Как отмечается, израильская сторона полагает, что переговоры об освобождении радикальным палестинским движением ХАМАС заложников зашли в тупик и альтернативы военному решению не осталось.