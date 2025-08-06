NDTV: Моди планирует посетить Китай для участия в саммите ШОС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить КНР с первым с 2019 года визитом, передает телеканал NDTV.

Сообщается, что глава индийского правительства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 31 августа - 1 сентября.

По данным телеканала, в ходе саммита возможно неформальное общение Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В рамках визита премьера будут предприняты усилия по восстановлению стабильности в отношениях между Нью-Дели и Пекином.

Между Индией и Китаем в Гималаях отсутствует демаркированная граница, две страны разделяет линия фактического контроля, что остается источником напряженности на протяжении десятилетий. В мае 2020 года в горной области Ладакх произошли столкновения между индийскими и китайскими военнослужащими. Индия тогда потеряла 20 своих солдат.

Отношения двух стран начали налаживаться после того, как 23 октября прошлого года Моди и Си Цзиньпин провели на полях саммита БРИКС в Казани двустороннюю встречу впервые за почти пять лет. Тогда они договорились возобновить прямое авиасообщение между странами, закрытое из-за пандемии COVID-19 и пограничных столкновений в 2020 году.