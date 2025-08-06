В Сватове в ЛНР при атаке беспилотника погибли два человека

Двое мирных жителей погибли при атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР). Соответствующее сообщение разместил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

"Сватово снова под ударом вражеских беспилотников. ВСУ атаковали гражданский автомобиль. Два человека скончались от полученных травм на месте, пожилая женщина ранена - за ее жизнь борются врачи", - говорится в сообщении.

Вместе с тем глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что раненая при ударе украинского беспилотника - 85-летняя женщина - в тяжелом состоянии. "Она получила множественные осколочные ранения. Поражены голова, лицо, грудная клетка, брюшная полость, верхние и нижние конечности, - приводятся ее слова в Telegram-канале правительства республики.