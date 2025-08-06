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Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
6 августа 2025 / 17:31
Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в беседе с журналистами.

"Если назвать темы, в первую очередь, конечно, это украинский кризис. И вторая тема - это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией", - сказал представитель Кремля.

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