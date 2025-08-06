Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран председателем совета директоров "Ростелекома", информировали в госкомпании.

Впервые на эту должность Медведев был избран в конце прошлого года.

Кроме того, были образованы четыре комитета совета директоров - по стратегии, по корпоративному управлению, по аудиту и по кадрам и вознаграждениям.