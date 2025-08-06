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6 августа 2025 / 09:30
Общество
Медведева переизбрали председателем совета директоров "Ростелекома"
6 августа 2025 / 17:45
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев переизбран председателем совета директоров "Ростелекома", информировали в госкомпании.
Впервые на эту должность Медведев был избран в конце прошлого года.
Кроме того, были образованы четыре комитета совета директоров - по стратегии, по корпоративному управлению, по аудиту и по кадрам и вознаграждениям.
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