В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2025 ("Проворный дух - 2025"), стартовавшие 25 июля. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Минобороны Грузии.

Официальные мероприятия по закрытию маневров состоялись на плацу центра боевой подготовки в Вазиани близ Тбилиси. Представители Минобороны Грузии и посольства США наградили отличившихся в ходе тренировок военных различными медалями и грамотами.

В маневрах принимали участие военнослужащие из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины. В качестве наблюдателей были представители вооруженных сил Армении и Японии.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. В 2015 они впервые прошли под эгидой НАТО, ранее они были грузино-американскими.