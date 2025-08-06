Путин и король Малайзии завершили переговоры в Кремле

Президент РФ Владимир Путин завершил переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом ибни султаном Искандаром. С момента начала встречи в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца прошло около 2 часов 20 минут, сообщает ТАСС.

Как отмечается, в соответствии с протоколом глава российского государства лично проводил зарубежного гостя на крыльце Большого Кремлевского дворца.

"Спасибо большое. Мы всегда в вашем распоряжении, ждем вас снова", - обратился Путин к гостю.

Верховный правитель Малайзии находится в РФ с высшим по дипломатическому статусу государственным визитом - такой возможен всего один раз за период правления. Вместе с тем это первая поездка главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году. Королевский визит продолжится до 10 августа, султан Ибрагим также планирует посетить Казань.