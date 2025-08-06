Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
6 августа 2025 / 20:05
КОТИРОВКИ
USD
06/08
80.0490
EUR
06/08
92.5094
Новости часа
Минздрав сектора Газа сообщил о гибели не менее 138 палестинцев за сутки Путин и король Малайзии завершили переговоры в Кремле
Москва
6 августа 2025 / 20:05
Котировки
USD
06/08
80.0490
0.0000
EUR
06/08
92.5094
0.0000
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
6 августа 2025 / 16:40
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
6 августа 2025 / 16:18
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
6 августа 2025 / 09:30
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / Русский мир / Геополитика
Политика
Путин и король Малайзии завершили переговоры в Кремле
6 августа 2025 / 18:17
Путин и король Малайзии завершили переговоры в Кремле
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин завершил переговоры с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом ибни султаном Искандаром. С момента начала встречи в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца прошло около 2 часов 20 минут, сообщает ТАСС.

Как отмечается, в соответствии с протоколом глава российского государства лично проводил зарубежного гостя на крыльце Большого Кремлевского дворца.

"Спасибо большое. Мы всегда в вашем распоряжении, ждем вас снова", - обратился Путин к гостю.

Верховный правитель Малайзии находится в РФ с высшим по дипломатическому статусу государственным визитом - такой возможен всего один раз за период правления. Вместе с тем это первая поездка главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений в 1967 году. Королевский визит продолжится до 10 августа, султан Ибрагим также планирует посетить Казань.

Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
Эксперт Лекух: экономика США сама зависит от стран, против которых планируются вторичные пошлины
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
Эксперт Ковалев: перевод энергоресурсов из Европы в Азию - непростая задача, решающаяся уже сейчас
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
Япония: ядерному оружию – нет, ядерному сдерживанию - да
Основная цель СВО -
обеспечить безопасность
России
Владимир Путин
Все интервью
18:30
Минздрав сектора Газа сообщил о гибели не менее 138 палестинцев за сутки
18:17
Путин и король Малайзии завершили переговоры в Кремле
17:59
В Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit
17:45
Медведева переизбрали председателем совета директоров "Ростелекома"
17:31
Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф обсудили украинский кризис
17:15
В Сватове в ЛНР при атаке беспилотника погибли два человека
16:58
NDTV: Моди планирует посетить Китай для участия в саммите ШОС
16:46
WSJ: возможная оккупация Газы обойдется Израилю в $10 млрд ежегодно
16:30
FT отмечает, что пляжи по всему миру находятся под угрозой исчезновения
16:13
Интеграция Max и "Госуслуг" завершится спустя несколько недель
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения