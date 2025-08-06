Минздрав сектора Газа сообщил о гибели не менее 138 палестинцев за сутки

Не менее 138 палестинцев погибли, еще 771 человек пострадал за минувшие сутки в секторе Газа в результате действий Израиля. Соответствующие данные приводит Минздрав палестинского анклава в своем Telegram-канале.

"За прошедшие сутки в медучреждения сектора Газа поступили 138 тел погибших, в том числе трое извлечены из-под завалов, и 771 раненый", - указали в министерстве.

Так, общее число погибших в ходе эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года возросло до 61 158, еще более 151 тыс. человек пострадали.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения похищенных.