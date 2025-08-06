В Сириусе три человека скончались от отравления суррогатной чачей

На территории Сириуса задержаны две женщины, которые подозреваются в продаже туристам алкоголя домашнего приготовления, употребление которого повлекло смерть трех человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее данным, предварительно установлено, что задержанные на территории рынка "Казачий" "занимались реализацией алкогольной продукции домашнего приготовления".

Волк отметила, что после употребления алкоголя несколько человек были доставлены в медучреждение с признаками токсического воздействия. Трое из них впоследствии скончались. При этом жертв может быть больше, в том числе среди туристов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Устанавливается производитель опасного для жизни алкоголя и другие причастные к противоправной деятельности лица. На рынке полицией при поддержке Росгвардии организованы рейды, изъята и передана на исследование продававшаяся там алкогольная продукция, указала представитель МВД.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, отравление, предварительно, произошло после употребления суррогатной чачи.